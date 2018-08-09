«محمد بن راشد للإسكان» ترعى النشاط الصيفي لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ممثلة بفريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم في المؤسسة، عن مشاركتها ورعايتها لفعاليات النشاط الصيفي لنادي دبي لأصحاب الهمم، الذي جاء هذا العام تحت شعار «عام زايد»، عن طريق تنظيم ورش عمل ترفيهية مختلفة، من أهمها ورشة الرسم، وتنسيق الزهور وغيرهما، واستهدفت هذه الورش أصحاب الهمم، بمختلف إعاقاتهم الحركية والسمعية والبصرية والذهنية.

وأكد مدير أول إدارة التميز المؤسسي، وقائد فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم بالمؤسسة، عمر عبدالرحمن أهلي، حرص المؤسسة على إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية والفعاليات المتعلقة بأصحاب الهمم، والمشاركة مع الجهات والمؤسسات الأخرى التي تخدم هذه الشريحة المهمة في المجتمع، تقديراً لجهودهم والسعي إلى تمكينهم واستيعاب قدراتهم في مختلف المجالات. وقال إن المؤسسة لا تدخر جهداً في دعم المساعي الهادفة لرفع الوعي باحتياجات أصحاب الهمم، وضرورة الاستفادة من قدراتهم وامكاناتهم التي يتمتعون بها.

وأضاف أنه من منطلق حرص مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، واستمراراً لنهجها الدائم في دعم أصحاب الهمم، فإنها تسعى للحفاظ على حقوقهم ودمجهم في المجتمع وتمكينهم في كل المجالات، وجعلهم جزءاً مكملاً للكادر البشري في المؤسسة، بالإضافة إلى سعيها الدائم للريادة في تقديم أفضل الخدمات التي تصب في إطار إسعاد المتعاملين بكل فئاتهم.