استلام معاملات 2700 مخالف في عجمان ضمن «احمِ نفسك بتعديل وضعك»

المصدر: محمد الرفاعي – عجمان

قال المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان، العميد محمد عبدالله بن علوان، إن إجمالي المخالفين الذين تم استلام معاملاتهم حتى يوم أول من أمس بلغ 2700 مخالف، منوهاً بأن الإدارة أنهت مخالفات 500 مستفيد من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» أول أيام المبادرة، بقيمة إجمالية بلغت خمسة ملايين و300 ألف درهم.

وكشف عن إعفاء 10 مخالفين استفادوا من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، بقيمة إجمالية بلغت مليوناً و254 ألف درهم، يوم الأحد الماضي، مشيراً إلى أن مركز الإدارة المخصص لاستقبال المخالفين في عجمان أنجز معاملة 164 مخالفاً في اليوم نفسه، والذين أبدوا سعادتهم بما قدمته الإدارة لهم من تعاون وحسن استقبال، وسهولة وسرعة إنجاز المعاملات.

ولفت المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان إلى أن الإدارة وفرت أجهزة جديدة للبصمة العشرية لاستخراج بلاغات فقدان جوازات السفر بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان، وذلك لتسريع وتسهيل إنجاز المعاملة من منفذ واحد، منوهاً بضرورة توجه المخالفين ممن أراد تعديل وضعه فقط إلى مراكز «تسهيل» المتواجدة في مختلف مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن مركز الإدارة يستقبل طلبات الكفالة الشخصية لمدة ستة شهور أو المغادرة.

وأوضح بن علوان أنه في إطار نشر الوعي وزيادة تفعيل المبادرة وإزالة التخوفات لدى بعض المخالفين، تم توزيع المطبوعات التعريفية بمزايا المبادرة للمستهدفين من خلال المساجد بالإمارة، إضافة إلى إعلامهم بإجراءات الاستفادة منها من خلال المحاضرات التي تبث عبر نظام البث المباشر في المساجد بثلاث لغات، وكذلك تنويهات خطب الجمعة لحث المستهدفين على الاستفادة من المزايا التي توفرها مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، للتمتع بحياة آمنة ومطمئنة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أن هناك تعاوناً من قبل الدوائر الحكومية لضمان نجاح المبادرة، حيث قامت إدارة الطب الوقائي في عجمان بتوفير فحوص طبية وكل الاحتياجات التي تضمن تحقيق أعلى معايير السلامة، وعدم انتقال الأمراض المعدية إذا كانت موجودة عند أحد المراجعين إلى الأشخاص المتواجدين في خيمة الإدارة العامة للإقامة في عجمان.