شرطة أبوظبي تنفذ برامج لحماية الأطفال من حوادث المركبات

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

نفذت شرطة أبوظبي بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي برامج تدريبية للعاملين بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في كل من أبوظبي والعين والظفرة، حول الطرق الوقائية لحماية الأطفال من حوادث المركبات.

واشتملت البرامج على تدريب نظري وعملي عن الطرق الصحيحة لاستخدام حزام الأمان، ومواصفات المقاعد المخصصة للأطفال من عمر أربع سنوات فما دون في المقاعد الخلفية للمركبة حسب القانون، بالإضافة إلى المواصفات والمعايير العالمية لاستخدام مقاعد الأمان في المركبات للأطفال حتى سن 12 عاماً.

وأفاد نائب مدير إدارة مرور أبوظبي بالمديرية، المشرف العام على مبادرة مقاعد الخير للأطفال، المقدم صلاح عبدالله الحميري، بأن الحلقة التدريبية التي نفذتها المديرية تأتي في إطار الجهود المبذولة لتطبيق الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال من الحوادث، في مقدمتها مقاعد الأمان للأطفال في السيارات. وأكدت مدير دائرة الصحة العامة بدائرة الصحة في أبوظبي، الدكتورة أمنيات الهاجري، حرص الدائرة على سلامة الأطفال وإطلاق المبادرات التي تهتم بالأطفال وصحتهم في بيئة آمنة.

وناقش البرنامج دراسات حول أسباب وفيات الأطفال من يوم حتى 14 عاماً بالحوادث المرورية، أهمها عدم استخدام مقاعد الأمان، والسرعة الزائدة، والإهمال وعدم الانتباه، والانشغال باستخدام الهاتف أثناء القيادة، كما تطرق إلى مخاطر عدم استخدام المقاعد المخصصة لهم وأهمية توعية الأسر في هذا الجانب.

وتضمن البرنامج تدريبات للمشاركين تحت إشراف مدربين من دائرة الصحة بالتعاون مع مؤسسة سلامة الأطفال العالمية (Safe kids) حول طريقة اختيار المقعد المناسب لعمر ووزن وطول الطفل، والمركبة وعدد الأفراد.