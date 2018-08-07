«طرق دبي» تطلق نظاماً ذكياً لإدارة وتفعيل بطاقات المواقف الموسمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استحدثت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة ذكية جديدة، خاصة ببطاقات المواقف الموسمية، ضمن تطبيق هيئة الطرق والمواصلات الذكي، في إطار سعيها لتقديم أفضل الوسائل وأيسرها للمستفيدين من هذه الخدمة، حيث ستتيح الخدمة الجديدة لمالكي ومستخدمي بطاقات المواقف الموسمية تفعيل المركبة التي تستخدم المواقف في أي وقت، وإدارة حسابهم الخاص بها.

وقالت المديرة التنفيذية لمؤسسة المرور والطرق في الهيئة، المهندسة ميثاء بن عدي، إن الهيئة تسعى لتحويل كل أنظمتها وخدماتها إلى أنظمة ذكية، وذلك تماشياً مع تحوّل حكومة دبي من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، وفق توجيهات الحكومة لتحويل دبي إلى أذكى مدينة في العالم.

وأضافت أن الهدف من الخدمة الذكية الجديدة هو إلغاء عملية نقل البطاقة الموسمية بشكل يدوي من مركبة إلى أخرى، عند استخدام المركبة للمواقف العامة، واستبدال هذه العملية اليدوية بخدمة ذكية متاحة على مدار الساعة، من خلال تطبيق هيئة الطرق والمواصلات، تسهيلاً على المتعاملين، وتوفيراً للوقت والجهد، حيث تتيح هذه الخدمة للمستخدمين اختيار المركبة التي ستستغل الموقف العام من خلال التطبيق الذكي.

وأشارت بن عدي إلى أن الخدمة الذكية الجديدة ستسهم في إسعاد المتعاملين من مستخدمي المواقف العامة، وزيادة رضاهم.

وأكدت أن نظام تفعيل بطاقات المواقف الموسمية الذكية خطوة جديدة نحو تحقيق الغايات الاستراتيجية للهيئة، الهادفة إلى تلبية متطلبات الحكومة الذكية لإمارة دبي، وإسعاد المتعاملين، لاسيما أن الخدمة الجديدة تلبي متطلبات واحتياجات شريحة كبيرة من المجتمع.