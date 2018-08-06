طقس حار ومغبر أحياناً

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، وغائماً جزئياً على بعض المناطق، وفيما تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً، قد تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

وأشار المركز، في نشرته اليومية، إلى أن حركة الرياح تكون جنوبية غربية - شمالية غربية /‏‏ 15 - 30 كم/‏‏ساعة تصل 40 كم/‏‏ساعة أحياناً.

ولفت إلى أن الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:56، والثاني عند الساعة 09:22، والجزر الأول عند الساعة 12:09، والثاني عند الساعة 03:43.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون أيضاً خفيفاً إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:38، والثاني عند الساعة 06:31، والجزر الأول عند الساعة 10:01، والثاني عند الساعة 23:29.