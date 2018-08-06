شرطة أبوظبي تنظم عصفاً ذهنياً لمناقشة الحوافز الوظيفية

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

ناقشت شرطة أبوظبي تطوير نظام الحوافز الوظيفية الشاملة، في ورشة عصف ذهني، نظمتها إدارة أداء العاملين في قطاع الموارد البشرية، بالتعاون مع إدارة الابتكار واستشراف المستقبل في مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي.

واستعرضت الورشة، التي عُقدت في نادي ضباط القوات المسلحة بأبوظبي، نظريات الحفز الوظيفي من منظور علمي، والنظامين الحالي والجديد للحفز الوظيفي، وناقشت الجلسات التحديات الرئيسة، وعوامل نجاح منظومة التحفيز، وعمليات نظام التحفيز. ويشمل مميزات نظام التحفيز الشامل، الريادة والسبق بين الجهات الحكومية، والتحفيز الآني بعد الإنجاز مباشرة، وتعدد طرق تحفيز الموظفين على تحقيق أهداف المؤسسة الشرطية.