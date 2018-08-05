«كهرباء دبي» تحصد جائزة من معهد أميركي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي «جائزة الإنجاز الخاص في نظم المعلومات الجغرافية»، التي يقدمها معهد بحوث الأنظمة البيئية «إسري»، المزود العالمي لبرنامج نظام المعلومات الجغرافية وتطبيقات إدارة قواعد البيانات الجغرافية، خلال انعقاد «المؤتمر العالمي لمستخدمي إسري 2018»، الذي نظمت فعالياته في مدينة سان دييغو بالولايات المتحدة الأميركية.

وفازت الهيئة بالجائزة من بين أكثر من 300 ألف مرشح مؤهل، لريادتها في قطاع المؤسسات الخدماتية، وابتكارها تطبيق «حاسبة شمس دبي للطاقة»، المتوافر على موقعها الإلكتروني. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن الفوز بالجائزة يؤكد مواكبة الهيئة للثورة الصناعية الرابعة، عبر التقنيات الإحلالية، لإعادة تشكيل دور المؤسسات الخدماتية حول العالم. وتوفر «حاسبة شمس دبي للطاقة» خدمة مبتكرة لمتعاملي الهيئة حيث يستطيع المتعامل، بمجرد إدخال رقم حسابه المسجل لدى الهيئة، التعرف على موقع المبنى وتحديد سطحه، عبر خريطة تفاعلية تستخدم برمجيات نظام المعلومات الجغرافية، ومن ثم حساب المساحة القابلة للاستخدام، وعدد الألواح الشمسية التي تستوعبها هذه المساحة، والقدرة الإنتاجية لها على أساس شهري أو سنوي.