«المعاشات»: الراتب التقاعدي هدف الاشتراك في التأمينات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن المعاش التقاعدي هو الهدف الأسمى من الاشتراك في التأمين الاجتماعي، الذي يعد إحدى وسائل الحماية الاجتماعية الشاملة التي كفلها الدستور في سبيل توفير الحياة الكريمة للمواطنين، والحفاظ على كيان الأسرة ضد التغييرات الاجتماعية والاقتصادية، حيث اعتبر أن الأسرة هي أساس المجتمع، كما أقر بشمول المجتمع ورعايته للطفولة والأمومة وحماية القصّر وغيرهم من الأشخاص العاجزين عن رعاية أنفسهم من المخاطر الطبيعية ومخاطر العمل، كالمرض أو العجز أو الشيخوخة أو البطالة الإجبارية من خلال قوانين التأمينات والمساعدات الاجتماعية.

جاء ذلك في إطار رد الهيئة على أحد الاستفسارات التي وردت إليها من إحدى جهات العمل برغبة بعض المؤمن عليهم في إنهاء الخدمة للحصول على مكافأة نهاية الخدمة، ثم العودة مجدداً إلى العمل، حيث أفادت الهيئة بأنها تعوّل على ثقافة المواطن التي تتمحور في أن المعاش التقاعدي هو السبيل لمواجهة أعباء الحياة المعيشية له ولأفراد عائلته، وأن السعي للحصول على المكافأة يفقده الفرصة في تجميع مدد خدماته للحصول على المعاش في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتوفير دخل ثابت وشهري للمؤمن عليه وأسرته بعد انتهاء خدماته.