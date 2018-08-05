محمد بن زايد يزور أسرتي محمد بخيت الكتبي وفاطمة مانع الرميثي في العين

المصدر: العين ــ وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، محمد بخيت الكتبي في منزله بمدينة العين.

ورحّب الكتبي وأفراد أسرته وجمع من المواطنين وأعيان المنطقة بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربين عن سعادتهم بزيارة سموه وتقديرهم لاهتمامه بالتواصل الدائم مع أبناء الوطن، وحرص سموه على ترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات.

وتبادل سموه مع الحضور الأحاديث الودية التي تجسد خصوصية العلاقات التي تجمع قيادة الدولة الحكيمة مع أبناء الوطن، وترسخ النهج الإماراتي الأصيل الذي وضع أسسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في التواصل مع المواطنين وتعزيز قوة وأواصر النسيج المجتمعي لدى شعب الإمارات.

وأشار سموه، خلال حديثه، إلى ما يجمع أبناء الإمارات من ود وتراحم وسعيهم المتواصل لإبراز الوجه الحضاري لوطنهم ومجتمعهم، منوهاً بعطائهم وجهودهم ومبادراتهم، كلٌّ في مجاله، لنيل وتحقيق المراتب المتقدمة في مختلف المجالات.

ودعا الجميع الله عز وجل أن يُسبغ على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، موفور الصحة والعافية والسعادة، ويُنعم على وطننا الغالي بدوام الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.

وأقام محمد بخيت الكتبي مأدبة غداء تكريماً لسموه.

ورافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الدكتور أحمد مبارك المزروعي.

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أسرة فاطمة مانع الرميثي في مدينة العين.

ورحبت فاطمة مانع الرميثي وأسرتها بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، معربين عن سعادتهم بهذه الزيارة التي تعكس اهتمام القيادة بتفقد أحوال المواطنين والتواصل معهم ومتابعة شؤونهم.

وتبادل سموه وأسرة الرميثي الأحاديث الودية التي تجسد روح الأسرة الواحدة وترابطها وتكاتفها وعمق التلاحم بين القيادة والشعب.

ورافق سموه خلال الزيارة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل، وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان.