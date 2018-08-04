أحوال الطقس في الدولة اليومين المقبلين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس حارا ومغبرا أحياناً نهاراً، وقد تظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام.

أما الرياح فستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30 كم / ساعة ، تصل 35 كم / ساعة أحياناً.

وتوقع المركز أن يكون الطقس في اليومين المقبلين حارا ومغبرا أحياناً نهاراً، وقد تظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية وقد يتشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.