تخريج 116 طالباً في الدورات الصيفية بمنطقة حتا

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

شهد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، حفل تخريج الدورة العسكرية لطلاب وطالبات الأنشطة الصيفية، الذي نظمه مجلس شرطة دبي الطلابي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز شرطة حتا، تحت شعار: «صيفنا أمن وسعادة.. ابتكار وقيادة»، بحضور أولياء أمور الطلبة وخريجي الدورة البالغ عددهم 116 طالباً وطالبة.

وأكد المنصوري اهتمام شرطة دبي، وحرصها المستمر على دعم وتنظيم البرامج والأنشطة الصيفية لطلبة المدارس في نهاية العام الدراسي، بهدف استثمار أوقات الطلبة، الذين هم ثروة الوطن وعدته للمستقبل، والعمل على تعميق الشعور بالانتماء للهوية الوطنية، واحترام الأنظمة والقوانين وغرس قيم الولاء للقيادة، وإعداد جيل من الشباب على درجة عالية من الوعي.