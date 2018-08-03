ضبط آسيويين مخالفين لنظم الصيد في خور رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ــ الإمارات اليوم

ضبطت هيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة، أول من أمس، عدداً من العمالة الآسيوية، تسللوا إلى داخل خور رأس الخيمة لتجريف وجمع الحمى واللافقاريات، وعثر بحوزتهم على 111 كيلوغراماً من الحمى واللافقاريات، علماً بأن الصيد في المناطق المحمية والأخوار مخالف للأنظمة الاتحادية والمحلية، الخاصة بحماية البيئة.

وأكد مدير عام الهيئة، الدكتور سيف الغيص، أن الهيئة تعمل على مدار الساعة لحماية الأنظمة البيئية ومكوناتها بالإمارة، كما أنها تكثف دوريات المراقبة، بهدف الحفاظ على البيئة واستدامة مواردها، والحد من استنزاف الثروات الطبيعية والأحياء البحرية، موضحاً أنه تمت مصادرة المضبوطات ونقلها إلى مختبرات الهيئة لإجراء الفحوص المخبرية عليها، ومخالفة الأشخاص غير الملتزمين، حسب ما نصت عليه القوانين.

وشدد على أن الهيئة لن تتهاون ولن تسمح بأي ممارسة خاطئة تضر بالبيئة ومكوناتها، لافتاً إلى أن الحمى من الأحياء البحرية اللافقارية الثنائية المصراع، وتلعب دوراً أساسياً في تنقية مياه البيئة التي تعيش فيها، كونها تتغذى بتصفية مياه البحر من الملوثات، وهي أساسية للنظام البيئي، كما أنها تخزن الكربون عندما تنمو، كون جسمها الخارجي عبارة عن كربونات الكالسيوم، التي تكون الصدفة الخارجية لجسم الحيوان الرخو.