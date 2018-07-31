انحسار تدريجي للطقس المغبر غداً

المصدر: أشرف جمال ـــ أبوظبي

توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض حدة الغبار، الذي تتعرض له البلاد منذ بداية الأسبوع الجاري، ابتداء من يوم غدٍ، لافتاً إلى أنه قد ينتهي تدريجياً بعد غدٍ.

وأبلغ المركز «الإمارات اليوم» بأن الغبار بدأ من شرق المملكة العربية السعودية، نتيجة رياح شمالية غربية إلى الخليج العربي، إذ ظهر تأثيره في المناطق الغربية بالدولة، لافتاً إلى أن الرياح تحولت إلى رياح جنوبية غربية، ما أدى إلى تحركها باتجاه الدولة، فأدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وأفاد المركز بأن طقس اليوم سيكون رطباً على السواحل صباحاً، وحاراً ومغبراً نهاراً، مع فرصة لتكون السحب الركامية المحلية الممطرة شرقاً بعد الظهر، قد تمتد على بعض المناطق الجنوبية، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/‏‏‏‏ساعة، تكون محملة ومثيرة للغبار وللأتربة، خصوصاً مع السحب. والبحر خفيف إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان، فيما توقع أن يكون طقس غدٍ حاراً ومغبراً نهاراً مع احتمال تكون السحب الركامية المحلية شرقاً بعد الظهر. والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 40 كم/‏‏‏‏ساعة، تكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً. وذكر المركز أن طقس الخميس المقبل يتوقع أن يكون رطباً صباحاً، ويحتمل تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، خصوصاً غرباً، وحاراً ومغبراً نهاراً مع فرصة لتكون السحب الركامية.