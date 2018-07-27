محمد بن راشد: أصعب مهمة تواجهني البحث عن قادة لديهم إنكار للذات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «أهم إنجاز في الحياة هو قدرتك على تغيير حياة الناس.. تيسير حياة الناس.. تطوير حياتهم نحو الأفضل.. خلق فرص ومنافع لهم»، مضيفاً سموه «أصعب مهمة تواجهني هي البحث عن قادة لديهم إنكار للذات والأنا.. ولديهم إيمان بالعمل من أجل الغير».

وبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، نشر تغريدات تحت وسم #علمتني_الحياة، سيراً على عادة سموه، كل صيف، لنقل بعض تجاربه للأجيال القادمة.

وقال سموه «الإخوة والأخوات.. كما تعودنا كل صيف سأكتب بين حين وآخر عن بعض ما تعلمناه من مسيرتنا في القيادة والإدارة.. تحت وسم #علمتني_الحياة.. لننقل بعض تجاربنا للأجيال القادمة».

وأضاف «#علمتني_الحياة أن أهم إنجاز في الحياة هو قدرتك على تغيير حياة الناس.. تيسير حياة الناس.. تطوير حياتهم نحو الأفضل.. خلق فرص ومنافع لهم.. نعم، خير الناس أنفعهم للناس.. إذا كان همك نفسك فأنت صغير.. وإذا كان همك غيرك فأنت أكبر من مجموع الناس.. في القرآن (إن إبراهيم كان أمّة)».

وتابع سموه «أصعب مهمة تواجهني هي البحث عن قادة لديهم إنكار للذات والأنا.. ولديهم إيمان بالعمل من أجل الغير.. هم قلة.. لكنهم يصنعون التغيير.. ويحركون الجبال.. لأن همتهم تكون مختلفة.. ودوافعهم تكون نبيلة.. وإنجازاتهم تعطيهم دافعاً للتضحية المستمرة من أجل الوطن».

نائب رئيس الدولة:

• «أهم إنجاز في الحياة قدرتك على تيسير حياة الناس وتطويرها نحو الأفضل».