مواصلات عجمان تطلق بطاقات "مسار" كوسيلة بديلة للدفع النقدي

المصدر: الامارات اليوم – عجمان

أطلقت مؤسسة المواصلات العامة في عجمان بطاقات "مسار" كوسيلة بديلة للدفع النقدي، وذلك بهدف تعزيز وتعميق الأداء والتميز الذي يسهم في دعم الخدمات المقدمة للنقل العام، إضافة إلى أن هذا النظام سيسهم في تحسين سرعة الأداء والحرفية في العمل.

وتستخدم بطاقات مسار من خلال تمرير البطاقة على الجهاز المثبت في الحافلة مما يسرع من عملية تحصيل الرسم دون الحاجة لانتظار التذكرة الورقية من سائق الحافلة، ويمكن شراء البطاقات من محطة المصلى وحافلات النقل العام مباشرة، فضلاً عن إمكانية إعادة شحن البطاقة نقدا من محطة المصلى واجهزة الدفع عبر موقع المؤسسة الالكتروني. وتطبيق مسار الذكي.

وأكد المدير العام لمؤسسة المواصلات العامة عمر أحمد بن عمير ضرورة مواكبة التطور والاستفادة من التكنولوجيا في مجال النقل والمواصلات، وذلك من خلال تطبيق كل ما هو من شأنه مواكبة التنمية المستدامة وما يواكب رؤية عجمان 2021 ، مشيرا إلى أن هذا التوجه يأتي في اطار الجهود المبذولة لتحقيق الخطة الاستراتيجية الرامية إلى التحول الالكتروني والاستفادة من تطور التكنولوجيا.