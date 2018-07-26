ممثلو القنصليات يطلعون على استعدادات «احمِ نفسك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، اللواء محمد أحمد المري، عدداً من ممثلي القنصليات في إمارة دبي، المتمثلة في الجمهورية الهندية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية إثيوبيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية الفلبين، وجمهورية كينيا، وجمهورية إندونيسيا، بالإضافة إلى جمهورية سيريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، في قطاع متابعة المخالفين والأجانب بمنطقة العوير، وذلك بهدف تعزيز التعاون بما يخص مهلة تعديل أوضاع مخالفي الإقامة.

وعرّف بإجراءات استقبال طلبات المخالفين، والتسهيلات التي تقدمها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، مؤكداً أن الإمارات دولة تسامح وإنسانية، وتسعى بمختلف جهودها لأن يعيش فيها الجميع بأمن وأمان وسعادة.

واصطحب المري، خلال الزيارة، ممثلي القناصل في جولة تفقدية للاطلاع على تجهيزات المرافق المهيأة لاستقبال مخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم خلال الفترة من الأول من أغسطس حتى 31 أكتوبر من العام الجاري، حيث تم الاطلاع على الأماكن المخصصة لممثلي القنصليات في دبي لتسهيل إنهاء إجراءات المخالفين ورعاياهم، وصالات الرجال والنساء، ومكتب حجوزات الطيران، بالإضافة إلى صالات الخدمات الطبية والإسعافات في حالات الطوارئ.