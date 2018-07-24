بلدية دبي تطلق مبادرة تخفض كلفة البناء 12%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن مدير عام بلدية دبي المهندس داوود الهاجري، مبادرة جديدة من ضمن خطة بلدية دبي لتشجيع الاستثمار وفتح الباب أمام المستثمرين وتقليل كلفة الإنشاءات، لتكون الإمارة حاضنة للاستثمارات من جميع أنحاء العالم، وهي مبادرة تصميم وتنفيذ المنشآت المعدنية التي تؤدي إلى اختصار الفترة الزمنية بمرحلة الترخيص للمشروع بمقدار 33%، كما أن تخفض الكلفة البنائية بمقدار 12%.

وأكد الهاجري أن المبادرة تأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتسهيل مزاولة الاستثمار وخفض التكاليف، ولهدف تعزيز التنافسية الاقتصادية لدبي وترسيخاً للدعم الحكومي المتواصل للبيئة الاستثمارية في الإمارة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات إيجابية تطال شرائح المجتمع كافة بشكل مباشر وغير مباشر.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى تحقيق بيئة استثمارية محفزة وتعمل على توفير الكلفة المالية، وسرعة انجاز مشروعات المباني ذات الإنشاءات الحديدية والصناعية بشكل خاص لتلبية ومواكبة عجلة التطور في مجال الإنشاءات، فقد عملت بلدية دبي على تكريس جهودها لإنجاح هذه المبادرة ودراسة نتائجها على السوق المحلية، بخصوص تفعيل نشاط التصميم والتنفيذ لشركات مقاولات تشييد المنشآت المعدنية.

وقال إنه وفقاً للمبادرة فقد تم السماح للمقاولين بالتقديم المباشر عن طريق البرنامج الإلكتروني لتراخيص البناء للحصول على رخصة البناء للمباني الصناعية، التي لا يزيد ارتفاعها على أرضي وأول بتصميم وتنفيذ المشروع من دون وجود استشاري بحيث تتولى الشركة مهام الاستشاري المتمثلة في الحصول على رخص البناء من بلدية دبي والإشراف على سير العمل في المشروع.

وأشار الهاجري إلى أن المبادرة تهدف كذلك إلى تقليل خطوات إجراءات تراخيص البناء الجديدة، التي سبق أن قامت لجنة تطوير إجراءات تراخيص البناء في إمارة دبي بإطلاقها وذلك تعزيزاً للتنافسية الدولية في محور سهولة استخراج تراخيص البناء الصادر عن البنك الدولي، لتكون الإمارة مصدراً لأفضل الممارسات العالمية.

وكرّم مدير عام بلدية دبي خلال تدشين المبادرة الشركات الحاصلة على نشاط التصميم والتنفيذ للمنشآت المعدنية في إمارة دبي، وعرض تجربة إحدى الشركات الحاصلة على أول رخصة بناء بنظام التصميم والتنفيذ، ومشاركة النتائج بالتعاون مع إدارة المباني ببلدية دبي، وباستخدام النظام الجديد الذي أدى إلى اختصار الفترة الزمنية بمرحلة الترخيص للمشروع.

وأكد الهاجري أن المبادرة جاءت ضمن مبادرات أخرى ستطلقها بلدية دبي تباعاً تصبّ في تسهيل الإجراءات، وتقليل كلفة البناء، والتشجيع على الاستثمار بخلق بيئة محفزة وإجراءات سهلة وسريعة.

- «المبادرة» تهدف إلى تحقيق بيئة استثمارية محفزة.. وتعمل على توفير الكلفة المالية.