حملة تبرع بالدم في مديرية شرطة الظفرة

المصدر: الظفرة ــ الإمارات اليوم

نظّمت مديرية شرطة منطقة الظفرة في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، بالتعاون مع بنك الدم، التابع لشركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة)، حملة تبرع بالدم في مبنى المديرية، بمشاركة ضباط ومنتسبين من المديرية، وذلك ضمن مبادرات «عام زايد».

وقال نائب مدير المديرية لشؤون المراكز الشرطية، العقيد سالم عاضة البقمي، إن «الحملة تأتي ضمن مبادرات شرطة أبوظبي في (عام زايد)، تجسيداً لرؤيتها واستراتيجيتها في مد جسور التواصل مع مختلف الدوائر والمؤسسات، وتعزيزاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أرسى دعائم العمل التطوعي، ونشر ثقافة العمل الإنساني».