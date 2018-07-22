محمد بن زايد يقيم مأدبة عشـاء للرئيس الصيني

المصدر: أبوظبي ــ وام

أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مأدبة عشاء خاصة، مساء أول من أمس، في قصر البحر بأبوظبي، تكريماً لضيف البلاد الكبير رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، شي جين بينغ، بمناسبة زيارته التاريخية إلى الدولة. وأعرب سموه عن اعتزازه بعلاقة الصداقة الشخصية، التي تتعمق وتتوثق يوماً بعد آخر بالرئيس شي جين بينغ، والتي تلتقي دوماً على المحبة والمودة والثقة والتفاهم المشترك.وتبادل سموه وضيف البلاد الأحاديث حول علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما تبادلا الأحاديث التي تعكس عمق العلاقات الثنائية، والمشاعر الطيبة التي تجمع الجانبين.