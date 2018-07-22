شهادة «آيزو» لجودة فواتير «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصلت هيئة كهرباء ومياه دبي على شهادة الجودة العالمية آيزو (14452:2012) الخاصة بجودة خدمات الفواتير من شركة «إس جي إس جلف ليمتد»، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التدقيق والتحقق والاعتماد الدولي، بعد تدقيق شامل وتفصيلي لعمليات وخدمات الفواتير بالهيئة.

وشمل التدقيق عدداً من المحاور، منها مراجعة وثائق الفواتير وسياساتها وعملياتها وإجراءاتها، وإدارة بيانات المتعاملين.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد الطاير: «يمثل هذا الاعتماد الدولي لخدمات الفواتير بالهيئة إضافة قيمة إلى سجل الهيئة الحافل بالإنجازات، ومعلماً جديداً في مسيرة تميزها وتطويرها المستمر لإجراءاتها وعملياتها التشغيلية، والارتقاء بالعمل الحكومي إلى أعلى درجات الجودة، وتحقيق التميز في توفير خدمات حكومية على مستوى عالمي، والإسهام في تحقيق رؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021».