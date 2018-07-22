تصديق 132 ألف عقد إيجار في الشارقة منذ بداية العام

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

كشف مدير إدارة التنظيم الإيجاري في بلدية الشارقة، محمد حسن الحمادي، عن عدد العقود التي تم تسجيلها منذ بداية العام الجاري في البلدية، إذ بلغت نحو 132 ألفاً و122 عقداً، منها 106 آلاف و123 عقداً سكنياً، و25 ألفاً و882 عقداً تجارياً و107 عقود استثمارية، وذلك لإضفاء الصفة القانونية على العلاقة بين الطرفين، بحيث لا يعتد بأي عقد إيجار ما لم يكن مصدقاً في البلدية. وأكد مدير إدارة التنظيم الإيجاري في البلدية محمد حسن الحمادي، أن البلدية وفرت للمراجعين العديد من منافذ وطرق تصديق عقود الإيجار، بحيث يستطيع المراجع اختيار ما يناسبه منها حسب الموقع المناسب والوقت المتاح له، كما يمكن إنجاز معاملاتهم في مراكز تسهيل التي يبلغ عددها تسعة مراكز وتنتشر في أنحاء الإمارة، وتمتد بها ساعات العمل من الساعة 8 صباحاً إلى 8 مساءً، كما توفر الدائرة أربعة مراكز خدمة تصديق عقد الإيجار (جديد)، وذلك في كل من مركز استمارات، ومركز إنجازات في المنطقة الصناعية الخامسة ومنطقة الخالدية ومنطقة الجزات. وأشار الحمادي إلى أنه بناءً على قرار المجلس البلدي بإلزام المكاتب العقارية بتصديق عقود الإيجار إلكترونياً، عملت الإدارة على تسجيل المكاتب العقارية بإمارة الشارقة في خدمة العقد الإلكتروني، حيث يتم تجديد العقد على موقع البلدية لإنجاز معاملات تجديد تصديق عقود الإيجار السكنية والتجارية دون الحاجة لمراجعة الإدارة، وقد لاقى المشروع إقبالاً من قبل المكاتب العقارية الذين أشادوا بالخدمة والتسهيلات التي تم تقديمها، مطالبين بتفعيل العديد من الخدمات فقد وصل عدد مستخدمي هذه الخدمة لأكثر من 238 مكتباً.