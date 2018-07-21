تعاون فني بين منطادي «الإمارات» و«الباندا الصيني»

المصدر: الشارقة ــ وام

وقع «منطاد الإمارات» مع «منطاد الباندا الصيني» عدداً من الاتفاقات الفنية للتعاون في مجال الدعم الفني واللوجستي لتحليق منطاد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، ومنطاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومنطاد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في عدد من المدن الصينية إلى جانب توفير الاستعدادات اللازمة لتحليق منطاد الباندا الصيني في إمارات الدولة.

وقع الاتفاقات رئيس منطاد الإمارات، الكابتن طيار عبدالعزيز ناصر المنصوري، ورئيس الفريق الصيني، لوي تون.

وأكد المنصوري سعي شباب الإمارات لتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والصين، والرقي بها إلى أعلى المستويات، في ظل التعاون الاستراتيجي المتنامي بين البلدين الصديقين في شتى المجالات بشكل عام والشعبية بشكل خاص.

وقال لوي تون إن الصين تحرص على النهل والتعلم من رسالة مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وصور التسامح والتعايش التي زرعها في نفوس أبنائه من شباب الإمارات، الذين يتمتعون بروح التواصل والمحبة.