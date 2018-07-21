حمدان بن محمد يدعم المهيري «مقاتل السرطان»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن مساندته ودعمه للمواطن خليفة محمد راشد دعفوس المهيري، الذي اشتهر على منصات التواصل الاجتماعي بـ«مقاتل السرطان».

والمهيري (29 عاماً)، الذي يتلقى العلاج في أميركا، نشر مقطع فيديو أعلن من خلاله أن العلاج الكيماوي الذي يتلقاه منذ خمس سنوات، لم يفلح معه، ويحتاج إلى الخضوع لعلاج جديد في الولايات المتحدة.

وذكر أن كلفة العلاج الجديد تزيد على ثلاثة ملايين درهم، داعياً الجميع إلى التبرع له ليبدأ مرحلة العلاج.

وما إن نشر خليفة رسالته المصورة على حاسبه kdafoos@ بـ«إنستغرام»، حتى بادر ولي عهد دبي وأعلن مساندته له، إذ علق سموه على حساب خليفة بقوله «أنت شجاع ونحن معك».

والمهيري يتحدى نوعاً نادراً من السرطان، ويعالج في مستشفى بهيوستن، والتبرعات التي طلبها تساعده في الحصول على العلاج الجديد، الذي يحصل عليه المواطن الأميركي، بعد توفيره من قبل شركات التأمين أو الحكومة الأميركية.

وخليفة ينشر على حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، رحلته مع السرطان، بصورة شبه يومية، ويحرص على نشر الأمل والتفاؤل في نفوس المرضى، وبات قدوة في الصبر لكثير من مصابي السرطان، على الرغم من أن الورم تسبب في بتر ساقه، وجزء من الرئة.

ويوصف خليفة بأنه «مقاتل السرطان»، كونه يعاني المرض منذ أكثر من ستة أعوام، لكنه دائماً ما يخرج بمشاهد من المستشفى عبر حساباته الإلكترونية، ويعلن أنه يتحمل الألم، وسيواصل الطريق بعزيمة لينتصر على المرض الخبيث.