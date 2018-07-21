«طرق دبي» تُتابع تصنيع «مسار 2020» في المملكة المتحدة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

زار وفد من هيئة الطرق والمواصلات، أخيراً، شركة ومصنع بندرول في المملكة المتحدة، لتصنيع مثبتات ووسائد (RailFastening) خطوط السكك الحديدية، وذلك للتأكد من كفاءة جودة تصنيع المثبتات والوسائد الخاصة بقضبان السكك الحديدية لمشروع مسار 2020.

وتهدف الزيارة إلى التأكد من مطابقة جميع أجزاء المثبتات والوسائد لمواصفات مشروع مسار 2020 للمواصفات العالمية، وحضور الاختبارات الميدانية للتأكد من خلو مثبتات السكك الحديدية من الشروخ الداخلية وعيوب التآكل، وقدرتها ومقاومتها لعوامل التآكل الناتج عن الظروف البيئية والمناخية الحارة لمدينة دبي.

ويعمل النظام الذي تم اختباره على تثبيت قضبان السكك الحديدية، وامتصاص الاهتزازات والذبذبات الناتجة عن حركة القطارات، ما يؤدي إلى تقليل نسبة الضوضاء طبقاً للمواصفات العالمية والمحلية المتبعة في إمارة دبي.

ويتميز النظام بكفاءته العالية في امتصاص الذبذبات الناتجة عن حركة القطارات، ومقاومة التآكل الناتج عن الظروف المناخية كالحرارة والرطوبة والأملاح.

وأفادت الهيئة بأنّ الغرض من الزيارات الميدانية إلى عدد من المصانع في مختلف البلدان، التأكّد من استخدام أعلى المعايير الفنية العالمية في مجال تصنيع البنى التحتية الخاصة بالقطارات.