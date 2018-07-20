محمد بن راشد ومحمد بن زايد يستقبلان الرئيس الصيني في قصر الرئاسة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة الذى يقوم بزيارة دولة الى الإمارات وذلك في قصر الرئاسة بأبوظبي .

وقد جرت للرئيس الصيني لدى وصوله قصر الرئاسة بأبوظبي مراسم استقبال رسمية حيث حلق فريق "فرسان الامارات" الفريق الوطني للاستعراضات الجوية في سماء قصر الامارات مشكلا لوحة بعلم الصين الشعبية فيما رافق الضيف ثلة من الفرسان على الخيول العربية الأصيلة في ساحة القصر وأطلقت المدفعية " 21 " طلقة تحية لضيف البلاد.

وصافح الرئيس الصيني مستقبليه من اصحاب السمو الشيوخ ومعالي الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة.. فيما صافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار المسؤولين المرافقين للرئيس الصيني .

بعد ذلك توجه الرئيس الصيني وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الى المنصة حيث عزفت الفرقة الموسيقية السلامين الوطنيين لجمهورية الصين الشعبية ولدولة الامارات العربية المتحدة بعد ذلك توجها لاستعراض حرس الشرف الذى اصطف تحية لضيف البلاد .