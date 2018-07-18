"حماية المرأة" بالشارقة يُمكن 24 امرأة أسرياً واجتماعياً

المصدر: سلامة الكتبي - الشارقة

كشفت مدير مركز حماية المرأة التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة مريم إسماعيل، أن برنامج "انطلاقة" الذي تم تخصيصه للنساء المعنفات المنتسبات للمركز، نجح في تمكين نحو 24 من النساء مجتمعيا وأسريا ورفع كفآتهن وصقل مهاراتهن بالفرص والأدوات اللازمة التي شملها البرامج ليخضن بذلك غمار الحياة المجتمعية بثقة وكفاءة عالية.

وأوضحت أن المركز أطلق العام قبل الماضي برامج مجتمعية تحت شعار "انطلاقة" بهدف تمكين المرأة المعرضة للعنف في عدد من المجالات تتمثل في مساعدتها للحصول على حقوقها التي كفلها القانون، من خلال تمكينها لاستكمال تعليمها وتطوير مهاراتها بالدورات المتخصصة.

وقالت :"أن المركز يقدم خدمات الإيواء والتأهيل والمساندة النفسية والاجتماعية والقانونية للنساء ضحايا العنف، بهدف تمكينهن من العودة إلى حياتهن الطبيعية، ودمجهنّ في المجتمع بما يحقق الاستقرار الأسري والمجتمعي، مضيفة " يتولى المركز كذلك توعية النساء اللواتي لا يعرفن حقوقهن ومساعدتهنّ في إيجاد حقوقهن بغية تعزيز الثقة بالذات ورفع كفاءتهن المادية والمعنوية، فضلاَ عن مساندتها في رفع مستوها التعليمي والثقافي والاقتصادي والاجتماعي".

وأكدت أن المركز يسعى إلى مساعدة المرأة المعنفة عبر توفير أماكن لإيوائها وتقديم الرعاية المتكاملة الاجتماعية والنفسية والقانونية لها عبر برامج متنوعة للتأهيل وإعادة الدمج في المجتمع، لا فتة إلى أن حفظ وحماية حقوق المرأة ورفع العنف عنها وتعزيز سلامتها الصحية والنفسية، يضمن لها أداء دورها المجتمعي والأسري بشكل فعّال.

وأشارت إلى أن مركز حماية المرأة منذ إنشائه في عام 2011م، استقبل نحو 132 حالة لنساء وقع عليهن عنف جسدي ولفظي، إلى جانب احتضان 99 مرافقاً من الاطفال، حيث أن المركز يستقبل الحالة مع مرافقيها.

وقالت خصصت دائرة الخدمات الاجتماعية خطاً مجانياً 800800700 لتقديم الاستشارات الاجتماعية والنفسية والقانونية، وإيجاد الحلول للمشاكل الأسرية المتعلقة بالمرأة على أيدي مختصين قانونيين واجتماعيين ونفسيين لضمان وحفظ حقوقها.