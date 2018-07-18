«الكاتب العدل» في رأس الخيمة تنجز 18.5 ألف معاملة خلال النصف الأول

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

أنجزت إدارة الكاتب العدل في دائرة محاكم رأس الخيمة 18 ألفاً و542 معاملة خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع العام الماضي الذي سجل إنجاز 18 ألفاً و223 معاملة.

وقال رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، المستشار أحمد محمد الخاطري، إن الدائرة تنتهج في إطار خطتها الاستراتيجية التميز في تقديم الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين، التي سعت من خلالها إلى تقديم خدمات مميزة، وتسهيل جميع الإجراءات على المتعاملين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء، حيث تعمل الدائرة على إسعاد تعامليها وتحقيق أعلى مستويات الرضا عن الخدمات، عبر العديد من الخطوات التي اتخذتها، كسرعة إنجاز الخدمة والتسهيل على المتعاملين.

وأوضح أن إدارة الكاتب العدل تقدم خدماتها للمتعاملين من الأحد حتى الخميس، على مدار 14 ساعة يومياً، ويوم السبت 10 ساعات.

وأضاف الخاطري أن الكاتب العدل يقدم خدماته في ستة أفرع، إلى جانب المقر الرئيس بالدائرة، لافتاً إلى أن الخدمات التي يقدمها الكاتب العدل التوثيقية، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى، كثيرة، ومنها الوكالات، والإقرارات، واعتماد التوقيع، والإخطارات العدلية، والعقود التجارية والمدنية بكل أنواعها، وعقود الإيجار.