حالة واحدة لتحويل عقد العامل من «جزئي» إلى «عادي»

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين بأنه لا يجوز تحويل تعاقد العامل مع أي جهة يعمل فيها بنظام الدوام الجزئي إلى عقد عادي (محدد المدة أو غير محدد المدة)، إلا بعد إنهاء الدوام الجزئي، ويصبح لكل طرف حرية التعاقد بالنموذج الذي يقبله.

وأوضحت في الإصدار الأول من النشرة الدورية «80060» التي أصدرتها، أخيراً، أن مهن المستويين الأول والثاني التي يستطيع أصحابها العمل بنظام الدوام الجزئي، تشمل المهن التي يشترط لممارستها حصول العامل على شهادة جامعية (بكالوريوس أو أعلى) للمستوى الأول، ومن هذه المهن: مدير، ومساعد مدير، ومهندس، وطبيب، ومدرّس، ومستشار، وباحث قانوني، ومحاسب عام، ومساعد محاسب، ومدرب رياضي، كما يشترط لمهن المستوى الثاني أن يكون العامل حاصلاً على شهادة فوق الثانوية (دبلوم أو أعلى)، ومنها: نائب مسّاح، وضابط سلامة، ورسام، ومساعد مهندس، وفني، وممرض، وكاتب حسابات، وفني حسابات، وسكرتير تنفيذي، وضابط إداري، وضابط علاقات عامة، ومشرف إداري.