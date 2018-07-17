مؤسسات صينية في «إكسبو 2020»

المصدر: أبوظبي ــ وام

قال رئيس مجلس الأعمال الصيني في الإمارات، هوانغ يانغ زانغ، إن دولة الإمارات باعتبارها واحدة من أهم الشركاء للصين في الشرق الأوسط، تعمل كنقطة اتصال رئيسة لمبادرة الحزام والطريق.

وحول أهمية مشاركة الشركات والمؤسسات الصينية في «إكسبو 2020 دبي»، أوضح أن جناح الصين، يهدف من خلال المشاركة إلى عرض إنجازات التنمية التي حققتها الصين في مجالات المعلومات والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والاتصالات والنقل والصناعات الجديدة ورأس المال المالي، وعرض مساعي الصين في تعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي، واستكشاف الفرص الجديدة، وبناء قرية عالمية للبشرية، فضلاً عن الدور المهم الذي تلعبه في دفع الحضارة الإنسانية.

وأشار إلى أن مشاركة الصين ستعزز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار والثقافة والسياحة، خلال فترة المعرض الذي يمتد لستة أشهر.

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شركة صينية تعمل في الإمارات في نهاية العام الماضي.