رئيس الدولة يستقبل حاكم عجمان بمقر إقامته في إيفيان

المصدر: إيفيان - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بمقر إقامته في مدينة إيفيان الفرنسية، صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، الذي أعرب عن أمنياته لصاحب السمو رئيس الدولة بموفور الصحة والعافية، ولدولة الإمارات بمزيد من الأمن والاستقرار في ظل قيادته.

حضر الاستقبال سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان.