الانتهاء من بناء وتجميع القمر الاصطناعي «ماي سات - 1»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، نجاح مهام بناء وتجميع وفحص النموذج الهندسي لأول قمر اصطناعي، يتم تطويره داخل مختبر الياه سات للفضاء، تحت اسم «ماي سات - 1»، من قبل الطلبة الملتحقين ببرنامج الماجستير في نظم وتقنيات الفضاء بجامعة خليفة، بالتعاون مع شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، التابعة لشركة «مبادلة».

وتم بناء النموذج الهندسي للقمر «ماي سات - 1»، وهو نسخة طبق الأصل من الشكل النهائي للقمر الاصطناعي الجديد، واختباره بشكل مكثف في بيئة تحاكي ظروف الإطلاق والعمل في الفضاء.

وقد تم عرض النموذج الهندسي ونتائج الفحص الأخير في مختبر الياه سات للفضاء لوفد من شركة «الياه سات»، إضافة إلى أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة في جامعة خليفة. واعتمدت لجنة المراجعة جاهزية النموذج الهندسي لإنتاج القمر الاصطناعي «ماي سات - 1».

ومن المقرر تسليم «ماي سات - 1» لشركة إطلاق الأقمار الاصطناعية وشركة «ناسا»، بحلول شهر سبتمبر المقبل، استعداداً لإطلاقه في الربع الأخير من العام الجاري من منصة «مارس» لإطلاق المهام الفضائية، عبر الرحلة «سيقنس أو إي 10» المتوجهة لمحطة الفضاء الدولية.

ويقوم «ماي سات - 1»، القمر المصمم لأغراض تعليمية، بالتقاط صور لدولة الإمارات من الفضاء بغرض استعراض عملية الاستشعار عن بُعد، كما سيختبر القمر الاصطناعي أيضاً بطارية ليثيوم أيون جديدة تم تصميمها وتطويرها في جامعة خليفة.

وتم تأسيس مختبر الياه سات للفضاء، العام الماضي، في معهد مصدر، بالتعاون مع شركة الياه سات، وشركة «أوربيتال أي تي كي»، التي أعيدت تسميتها لشركة «نورثورب غرومان للابتكار»، بهدف تطوير وتعزيز التقنيات في قطاع الفضاء، بما يتماشى مع طموحات الدولة في تحقيق إنجازات متقدمة في مجال الفضاء.

وقالت الرئيسة التنفيذية للأصول البشرية في «الياه سات»، منى المهيري: «كجزء من برنامج دراسة الطلبة الملتحقين ببرنامج الماجستير في تخصص نظم وتقنيات الفضاء، يعمل الطلبة على مشروعات بحثية ذات صلة ببناء الأقمار الاصطناعية الصغيرة (كيوب سات)، حيث يقدم المختبر لطلبة جامعة خليفة، وأعضاء الهيئة الأكاديمية، المرافق اللازمة لبناء واختبار أقمار اصطناعية صغيرة».