انخفاض متوقع في درجات الحرارة

المصدر: أبوظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم حاراً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، مع انخفاض في درجات الحرارة، فيما تظهر بعض السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، قد تكون ركامية أحياناً بعد الظهر على الجبال.

وقال في نشرته اليومية، إن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة الغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية. ونوه بأن حركة الرياح ستكون شمالية غربية - جنوبية غربية/‏‏ 18 - 30 كم/‏‏ ساعة، تصل إلى 45 كم/‏‏ ساعة أحياناً خصوصاً على البحر.

وأفاد بأن الخليج العربي سيكون مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول الساعة 16:26، والثاني الساعة 03:25، والجزر الأول الساعة 09:38، والجزر الثاني الساعة 21:13. وأشار إلى أن بحر عمان سيكون خفيفاً إلى متوسط الموج، فيما سيحدث المد الأول الساعة 12:25، والثاني الساعة 00:12، والجزر الأول الساعة 18:31، والجزر الثاني الساعة 06:32.