«محمد بن راشد للإسكان» تحدد مساحة بناء الفيلا بـ 8000 قدم مربعة

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفاد مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالإنابة، جاسم محمد الشميلي، بأن المؤسسة اعتمدت، أخيراً، مساحة البناء للفيلا والملاحق الخارجية بألا تتجاوز 8000 قدم مربعة، وذلك بناءً على الدراسة الاجتماعية والفنية لحاجة المتعامل، مضيفاً أن «النماذج التي تبنيها المؤسسة حالياً تبلغ مساحتها 5500 قدم مربعة، وتضم خمس غرف نوم مع ملحقاتها، ويعدّ هذا أكبر نموذج للمساكن الجاهزة».

وقال الشميلي، لـ«الإمارات اليوم»: «المؤسسة بدأت، أخيراً، في تحديد مساحة البناء بـ8000 قدم مربعة في الموافقات الصادرة للمستفيدين الحاصلين على منح أراضي وقروض بناء، وتواصلت المؤسسة مع المستفيدين الذين منحوا موافقات أراضٍ سكنية مسبقاً، ولم يتم بناؤها لإبلاغهم بالاشتراطات الجديدة المعتمدة من مجلس الإدارة».

وأكد عدم وجود قوائم انتظار لطلبات الحصول على خدمة منحة أرض سكنية في الوقت الحاضر، إذ يتم البت فيها خلال أربعة أشهر، وبذلك تكون نسبة الإنجاز لهذه الطلبات 100%، فيما عدا ما يتم تقديمه في آخر شهرين من العام (نوفمبر وديسمبر)، إذ إن المدة المتبقية من العام لن تكون كافية للبت في الطلبات المقدمة من قبل اللجان المعنية، مشيراً إلى أن متوسط عدد موافقات الطلبات التي استقبلتها المؤسسة في الفترة من 2014 إلى 2017 بلغ نحو 3000 موافقة سنوياً.

وتابع الشميلي: «صلاحية موافقات قروض البناء كانت في السابق عاماً واحداً، إلا أن المؤسسة زادت هذه المدة حالياً إلى عامين، استجابة لطلبات المستفيدين».