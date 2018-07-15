لا قوائم انتظار في "محمد بن راشد للإسكان" للحصول على خدمة منحه أرض سكنية

المصدر: أمين الجمال - دبي

أفاد مساعد المدير التنفيذي لقطاع الإسكان بالإنابة في مؤسسة محمد بن راشد للإسكان جاسم محمد الشميلي بعدم وجود قوائم انتظار لطلبات الحصول على خدمة منحة أرض سكنية ويتم البت فيها خلال أربعة شهور ، وبذلك تكون نسبة الإنجاز لهذه الطلبات 100%، فيما عدا ما يتم تقديمه في آخر شهرين من العام (نوفمبر وديسمبر)، إذ إن المدة المتبقية من العام لن تكون كافية للبت في الطلبات المقدمة من قبل اللجان المعنية، وأشار إلى أن متوسط عدد موافقات الطلبات التي استقبلتها المؤسسة في الفترة من 2014 إلى 2017 بلغ نحو ثلاثة آلاف موافقة سنوياً.

وقال لـ"الإمارات اليوم": "بناءً على الدارسة الاجتماعية و الفنية لحاجة المتعامل وأسرته تم اعتماد مساحة البناء للفيلا والملاحق الخارجية بأن لا تتجاوز (8,000) قدم مربع، إذ إن النماذج التي تبنيها المؤسسة تبلغ مساحتها 5,500 ق.م وتضم 5 غرف نوم مع ملحقاتها ويعتبر هذا أكبر نموذج للمساكن الجاهزة".

وأضاف: "بدأت المؤسسة منذ العام 2014 بتحديد مساحة البناء بثمانية آلاف قدم مربع في الموافقات الصادرة للمستفيدين الحاصلين على منح أراضي وقروض بناء، ولفت إلى أن المؤسسة تواصلت عن طريق وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مع جميع المستفيدين الذين منحوا موافقات أراضي سكنية مسبقاً ولم يتم بنائها لإعلامهم بالاشتراطات الجديدة المعتمدة من مجلس الإدارة".

وتابع الشميلي: إن صلاحية موافقات قروض البناء كانت في السابق عاماً واحداً، إلا أن المؤسسة زادت هذه المدة حالياً إلى عامين، استجابة لطلبات المستفيدين ،ويتم الاعتذار عن صرف قرض البناء للمستفيد في حال كانت العقود المرفقة من المتعامل والمخططات الخاصة بالمسكن لا تتوافق مع شروط المؤسسة المعتمدة في الموافقة الصادرة.