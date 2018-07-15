الإمارات المحطة الشرق أوسطية المهمة في طريق الحرير البحري

المصدر: أبوظبي - وام

تعد دولة الامارات بمقومات بنيتها التحتية المتميزة وتصدرها العديد من مؤشرات الجودة العالمية، فضلاً عن الأمن والاستقرار، المحطة الشرق أوسطية المهمة في طريق الحرير البحري للقرن الـ21 مع الدول الواقعة على طول الحزام.

الإمارات والصين تسعيان إلى تحقيق التكامل في الأهداف المشتركة لتعميق التعاون بينهما في جميع المجالات.

وأطلق الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013 مبادرة «الحزام والطريق» التي تهدف إلى تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 دولة، وتمثل مبادرة «الحزام والطريق» استراتيجية تنموية تتمحور حول التواصل والتعاون بين الدول، خصوصاً بين الصين ودول أوروبا وآسيا، وتتضمن فرعين رئيسين هما: «حزام طريق الحرير الاقتصادي البري» و«طريق الحرير البحري»، وتسعى بكين من خلال هذه المبادرة إلى توثيق الروابط التجارية والاقتصادية بين آسيا وأوروبا وإفريقيا.

وسعى البنك الصناعي التجاري الصيني، أحد أكبر المصارف في العالم بأصول تبلغ 2.32 تريليون دولار، إلى تعزيز مكانته في الشرق الأوسط والمساهمة في تطوير ونمو العلاقات الإماراتية الصينية على خلفية تنامي دور الإمارات وقوتها على الصعيد الدولي بشكل عام، وتدفق الأعمال التجارية، ما فتح المجال لزيادة التعاون التجاري بين الشركات الإماراتية والصينية.

وفي ظل اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار، وقعت موانئ أبوظبي العام الماضي اتفاقية مساطحة لمدة 50 عاماً مع شركة الاستثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسو المحدودة «جوسيك» في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة التابعة لمدينة خليفة الصناعية، لتحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز التنمية الاقتصادية، وإضافة نوعية للنشاط الصناعي والتجاري من خلال منظومة متكاملة تدعم نمو وازدهار قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية.

وأسهم توقيع خمس شركات صينية هي سوزهو جيانغي وود، وجيانغسو جينزي إنفيرومينتال القابضة، وهانيرجي ثين فيلم باور جروب، وجيانغسو فانتاي، وجوانج تشنغ؛ عقود تأجير بأكثر من 1.1 مليار درهم مع شركة «جوسيك» للاستفادة مبكراً من المزايا التجارية للاتفاقية، في توفير أكثر من 1400 فرصة عمل وتعزيز القوة المالية للمنطقة وتعميق روابطها مع مبادرة الحزام والطريق.

وتتمتع دولة الإمارات وجمهورية الصين بثروات طبيعية وهياكل اقتصادية ونظم صناعية، وتسعيان إلى تحقيق التكامل في الأهداف المشتركة لتعميق التعاون بينهما في جميع المجالات، وتمتلكان علاقات راسخة ومتميزة تشهد تطوراً نوعياً ومتنامياً منذ زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الصين، خصوصاً توقيع الاتفاقية الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين - ثاني أكبر شريك تجاري وأكبر مصدر للدولة.