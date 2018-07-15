«الإمارات لبحوث الاستمطار» يبحث تعزيز الشراكات العلمية مع روسيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

من المقرر أن يقوم فريق من برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار بزيارة إلى روسيا، يلتقون خلالها مع أحد الفائزين بمنحة البرنامج، إضافة إلى عقد مجموعة من الاجتماعات مع عدد من ممثلي المؤسسات البحثية الروسية المحلية.

وسيسلط الفريق الإماراتي الضوء على المكانة الدولية البارزة التي وصل إليها البرنامج كمبادرة علمية رائدة على مستوى العالم، كما يستعرضون ما تم تحقيقه حتى الآن من تقدم في علوم وتكنولوجيا الاستمطار بالشراكة مع بعض من المؤسسات الرائدة في العالم، والتي تعمل في مجالات الاستمطار والأرصاد الجوية الهيدرولوجيا. وتعكس الزيارة أهمية الجهود المبتكرة التي قام بها العلماء الروس في مجال البحوث المتعلقة بالطقس والمياه، كما تمهد لإمكانية التعاون معهم مستقبلاً.

ويحظى برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، الذي أطلقته وزارة شؤون الرئاسة ويديره المركز الوطني للأرصاد، بمكانة عالمية مرموقة نتيجة لما يمتلكه من علاقات تعاون عالمية المستوى ومشاريع أبحاث علمية وتقنية متقدمة في مختلف محاور الأمن المائي.

وقال مدير المركز الوطني للأرصاد الدكتور عبدالله المندوس: «أسهم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمنصة دولية للأبحاث والابتكارات اللازمة، لضمان الأمن المائي المشترك عالمياً، وتمثل زيارتنا إلى روسيا خطوة جديدة في مساعينا إلى توثيق علاقات التواصل مع القادة والمؤسسات هناك». وقالت مديرة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، علياء المزروعي: «تهدف هذه الزيارة إلى الاطلاع المباشر على تفاصيل الخطة التنفيذية للمشروع البحثي للدكتور علي أبشاييف، فضلاً عن التعرف عن قرب إلى المختبرات والمرافق التي سيتم استخدامها على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة».

«الإمارات لبحوث

علوم الاستمطار»

يحظى بمكانة عالمية

لما يمتلكه من

مشاريع أبحاث علمية

وتقنية متقدمة.