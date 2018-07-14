«طرق دبي» تؤهل الخريجين المواطنين بـ «تمكين مع الهيئة»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء التسجيل في الدورة الثانية من برنامج «تمكين مع الهيئة»، الرامي إلى تدريب الخريجين والخريجات من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر ممن لم تسنح لهم فرصة الالتحاق بوظائف منذ عام على تخرّجهم، وذلك لتأهيلهم للانخراط في سوق العمل، وذلك تكريساً لقيم «عام الخير» 2017، و«عام زايد» 2018.

وقال مدير إدارة الموارد البشرية والتطوير بقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي للهيئة، منصور الفلاسي، إنه تم إطلاق الدورة الأولى من برنامج «تمكين مع الهيئة» العام الماضي، استجابةً لـ«عام الخير»، وإن تدشين الدورة الثانية يأتي مواكبة لـ«عام زايد» 2018، وهو النهج الذي اختطته الهيئة لنفسها لتكريس قيم العطاء والخير تجاه أبناء وبنات الوطن من الخريجين، بوصفهم مستقبل البلاد نحو التطور والبناء. وأضاف أنه تم رفع قيمة الراتب الشهري المخصص للمتدربين إلى 5000 درهم، وذلك لزيادة عامل التحفيز والتشجيع للالتحاق بالبرنامج، وأن المستهدف من هذه الدورة 45 خريجاً وخريجة، متابعاً أن الهيئة تهدف من البرنامج إلى أن تكون داعمة بقوة للخريجين والخريجات المواطنين، ممن مرّ على تخرّجهم عام دون التحاقهم بوظيفة، لكي تؤهلهم لدخول سوق العمل مسلّحين برصيد معرفي ومهاري، من خلال تدريبهم على يد مجموعة من المتخصصين من موظفي الهيئة ذوي الخبرات المتنوعة، الذين تبرعوا بوقتهم وقدراتهم المهنية لتدريب الشباب على أجواء العمل والبيئة الوظيفية، والابتكار والتفكير الإبداعي والاستراتيجي، فضلاً على تأهيلهم للمقابلات الوظيفية، وكيفية عمل البحوث، وتعبئة نموذج طلب وظيفة، إلى جانب أخلاقيات العمل، وإدارة الوقت، والذكاء العاطفي.

وأوضح الفلاسي أن الدورة الأولى في العام الماضي أسفرت عن التحاق 20 خريجاً بالبرنامج، سواء داخل الهيئة أو خارجها.