ورشة عمل حول فن التعامل مع «المتنمِّرين»

المصدر: الشارقة ــ الإمارات اليوم

نظّمت إدارة الشرطة المجتمعية في القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع معهد التدريب بالقيادة العامة، ورشة عمل مخصصة لمحاضري برنامج «أقدر»، لتأهيل عددٍ من المدربين، لتقديم مادة علمية ومعرفية في فن التعامل مع الطلاب المتنمرين، والتي عقدت خلال يوم واحد بمقر معهد تدريب الشرطة، بمشاركة 61 منتسباً، حيث قدمت الورشة وأدارتها مدير دار الرعاية الاجتماعية للأطفال، فاطمة علي المرزوقي. وتناولت الورشة موضوعات عدة، منها التعريف بالتنمر، وأشكاله، وأسبابه، والآثار المترتبة عليه، إلى جانب برامج الوقاية منه. وذكرت المرزوقي خلال الورشة أن التنمر عبارة عن الاستغلال المتعمد للقوة، ويتخذ أشكالاً عدة، من إساءة لفظية أو جسدية، سواءً كانت من فرد ضد فرد، أو مجموعة ضد فرد، ويكون سلوكاً ظالماً متكرراً مع الوقت، يهدف إلى إيذاء أحد الأشخاص أو ممارسة الضغط عليه.