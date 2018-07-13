بلدية دبي تخالف 63 من أصحاب حمامات السباحة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مدير إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي، المهندس رضا سلمان، بأنه تمت مخالفة 63 من أصحاب الأحواض، سواء كانت فنادق كبيرة أو منتجعات أو بنايات، محذراً الأهالي من ترك أطفالهم بمفردهم في حمامات السباحة، سواء داخل البيوت أو في الأندية أو في الفنادق الكبرى، وذلك بعد تكرار حوادث غرق الأطفال في حمامات السباحة في مناطق مختلفة من الدولة.

وأضاف سلمان أن فرق الرقابة في الإدارة تولت مراجعة 709 معاملات أحواض سباحة في دبي، وتمت الموافقة على 498 معاملة، ومراجعة 211 معاملة للاستيفاء بمتطلبات السلامة، ومخالفة 63 من أصحاب الأحواض، سواء كانت فنادق كبيرة أو منتجعات أو بنايات.

وذكر أن من بين المنشآت التي تمت مخالفتها فنادق كبرى وأندية كبيرة، والعديد من المنشآت السياحية، لتقديم الخدمة الأوفر والأحسن في المجال السياحي، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المعايير وضعها الأمر المحلي بخصوص أحواض السباحة تشمل نقاطاً عدة الهدف الأساسي منها حماية الصحة العامة وحماية مرتادي الأحواض. وتطرّق سلمان إلى قدوم فصل الإجازات والسفر إلى الخارج، مطالباً بضرورة التأكيد على سلامة المنازل خلال غياب العائلات والأسر، وتشمل تلك القواعد الأساسية مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها في المنزل قبل السفر، وأولها الأجهزة والكهرباء، حيث يجب التأكد من إغلاق وفصل جميع الأجهزة الكهربائية غير المستخدمة.

وفي ما يخص الغاز والمواد السامة فأكد ضرورة التأكد من إحكام إغلاق أسطوانات ومنافذ الغاز المسال، وتأمين وصلات الغاز، والتخلص من المواد الكيماوية والقابلة للاشتعال، وعدم وضع مبيدات الحشرات في أنحاء المنزل، والتخلص من النفايات.