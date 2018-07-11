كيف تحصل على منحة "سكن الزوجة الثانية"؟

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

استحدثت هيئة أبوظبي للإسكان برامج ومنح تتيح للمواطن متعدد الزوجات (الحاصل على منحة إسكان سابقة) الحصول على قطعة أرض سكنية (بدون بنى تحتية)، بهدف استخدامها لتوفير سكن للزوجة الثانية، على أن يتحمل المواطن تكاليف إدخال البنية التحتية لقطعة الأرض الممنوحة له.

وأشارت الهيئة إلى أن آليات أو إجراءات الحصول على قطعة الأرض، تقتصر على تقديم مواطني أبوظبي طلب الحصول على المنحة السكنية وبطاقة الهوية، مؤكدة أن السياسة الإسكانية الجديدة للهيئة ستساهم بشكل كبير في تقليل مدة انتظار تسليم المسكن أو الأرض، إذ يتوقع اعتباراً من العام المقبل، ألّا تزيد مدة الانتظارعلى 3 سنوات بدلاً من 6 سنوات، على مستوى الأسر.

ولفتت إلى أن التحديثات التي تم إدخالها على سياساتها مرت بمراحل طويلة حتى خرجت بصورة تخدم المواطن في أبوظبي والإمارات الأخرى، موضحة أن هناك آليات محددة تتيح لمواطني أبوظبي التصرف في مساكنهم أو أراضيهم التي مُنحت إليهم في السابق، من خلال إعادتها إلى الهيئة واستبدالها بأخرى تكون قريبة للأهل أو لمكان العمل.

وذكرت أن السياسات الجديدة استحدثت خدمة شراء أراض سكنية مطورة من الحكومة للمواطنات غير المتزوجات، أو المتزوجات بغير مواطنين.