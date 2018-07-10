«طرق دبي» تدعم مستشفى حتا بمركبة لنقل مرضى الكُلى

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة تاكسي دبي في هيئة الطرق والمواصلات، عن توفير مركبة «فان» لمستشفى حتا (أحد المستشفيات الحكومية في دبي)، لنقل سكان منطقة حتا ممّن يحتاجون إلى عمليات الغسيل الكلوي في دبي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة تعاون استراتيجية مع شركة الفطيم للسيارات وشركة قرقاش، في إطار تنفيذ توجيهات حكومة دبي بتوفير التنمية الشاملة لمنطقة حتا، ومواكبة الهيئة لمبادرات (عام زايد) و(عام الخير)، وضمن مبادرة (محفظة الهيئة للخير) من ناحية، وتقديم خدمة تحقق راحة وسعادة سكان المنطقة من ناحية أخرى.

وبحضور عضو مجلس المديرين ورئيس اللجنة العليا لمحفظة الهيئة للخير، محمد عبيد الملا، سلّم المدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي النائب الأول للجنة العليا لمحفظة الهيئة للخير، الدكتور يوسف آل علي، المركبة إلى هيئة الصحة في دبي خلال حفل خاص أقيم في مبنى هيئة الطرق والمواصلات الرئيس.

وقال آل علي إن هذه المبادرة تنطلق من المسؤولية المجتمعية للهيئة الساعية

إلى تحقيق سعادة المجتمع على مختلف الصعد، حيث تعمل باستمرار على رصد ومعرفة احتياجات سكان إمارة دبي، والوقوف على متطلباتهم، وأن الجانب الإنساني يُعد أحد التوجهات الاستراتيجية في نهج الهيئة ورؤيتها وغاياتها.

وأضاف أن «عام زايد» وخطة التنمية الشاملة لمنطقة حتا يحتلان أهمية بالغة في منظومة وأجندة عملها، وأن جميع مبادرات حكومة دبي تمثل هدفاً تمد له السواعد لتحقيقه على الوجه الأمثل.

وأكد حرص الهيئة دوماً على توطيد علاقتها بشركائها الرئيسين في القطاع الخاص، ويأتي التعاون معهم ضمن سلسلة من الخطط الطموحة في دعم الجوانب الخيرية والإنسانية انطلاقاً من القيم النبيلة لمجتمع دولة الإمارات التي تعلي روح المسؤولية المجتمعية وروح التعاضد والتعاون بين أفراد المجتمع وجميع مؤسساته.