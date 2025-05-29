«الصحة»: تصديق الإجازات والتقارير الطبية رقمياً يعزّز «تصفير البيروقراطية»

دعت وزارة الصحة ووقاية المجتمع المتعاملين إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لإصدار الإجازات المرضية والتقارير الطبية، ضمن منظومة الخدمات الرقمية الذكية التي تقدمها الوزارة لتسهيل رحلة المتعاملين وتقليص زمن إنجاز المعاملات بما يحقق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ويعزز سعادة المتعاملين.

وتتيح الخدمة تصديق الإجازات المرضية والتقارير الطبية الصادرة عن المنشآت الصحية الخاصة والحكومية، بغض النظر عن مدتها، لتقديمها إلى جهات العمل بسلاسة وصدقية.

وتشمل الخدمة تصديق الإجازات المرضية الصادرة داخل الدولة أو خارجها، وفق ضوابط محددة تضمن موثوقية التقارير الطبية والامتثال للأنظمة الصحية المعتمدة.

ويمكن للمتعاملين الدخول إلى موقع الوزارة أو التطبيق الذكي باستخدام الهوية الرقمية، ودفع الرسوم إلكترونياً بكل سهولة.

ويتم تصديق الإجازات، التي لا تتجاوز مدتها خمسة أيام، بشكل تلقائي، بينما تتطلب الإجازات التي تزيد على هذه المدة مراجعة من اللجنة الطبية المختصة، على أن يتم تسلّم القرار خلال يوم عمل واحد، وتتفاوت آلية التصديق بحسب مدة الإجازة، فالإجازات التي تمتد لأكثر من شهر تُعرض على اللجنة الطبية العليا لاعتمادها بعد دفع الرسوم إلكترونياً، بينما تعتمد اللجنة الطبية الفرعية الإجازات التي لا تتجاوز الشهر الواحد، ويُشترط ألا يتجاوز الفارق الزمني بين إصدار الإجازة وتقديم طلب التصديق شهراً واحداً، وفي حال كانت الإجازات معتمدة من الجهات الصحية المحلية فلا تحتاج إلى تصديق إضافي من الوزارة، أما الإجازات والتقارير الصادرة من خارج الدولة فيجب تصديقها من وزارة الخارجية أولاً، ثم تُحال للجنة الطبية لاعتمادها في حال طلب المتعامل.

وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، عبدالله أهلي، إن توفير الخدمات الرقمية يأتي في إطار التزام الوزارة بالارتقاء بجودة المنظومة الصحية، وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة من أجل تطوير الخدمات، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وإسعاد المتعاملين، وتقليل مدة إنجاز معاملاتهم، فضلاً عن مواءمة التطوّر السريع للخدمات الذكية وتعزيزها في الدولة.