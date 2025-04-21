«الطب النووي» يوصي باستخدام التقنيات الحديثة لعلاج السرطان

أوصى المشاركون في المؤتمر السنوي الإماراتي الدولي الخامس، بالتعاون مع الجمعية العربية للطب النووي، الذي اختتم أعماله، أمس، في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، بضرورة استخدام التقنيات الحديثة في الطب النووي، خصوصاً في تشخيص وعلاج السرطان والأمراض المزمنة، وأكد المشاركون أن التطورات الحديثة في مجال التصوير الجزيئي والعلاج الإشعاعي باستخدام النظائر المشعة تفتح آفاقاً واسعة في تقديم رعاية صحية دقيقة وشخصية، تعتمد على استهداف الخلايا المصابة، دون التأثير في الأنسجة السليمة، ما يقلل من الأعراض الجانبية، ويرفع نسب النجاح العلاجي.

وقالت الأستاذ المساعد في الطب النووي بجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رئيس قسم الطب النووي في هيئة الصحة بدبي رئيس الجمعية العربية للطب النووي، الدكتورة بتول البلوشي: «استطعنا من خلال تقنيات الطب النووي المتقدمة، خلال الفترة الماضية، علاج 15 مريضاً من داخل الدولة وخارجها، يعانون أورام البروستاتا، وأورام الغدد الصماء، وتمكنّا من السيطرة على الأورام بشكل نهائي في كل الحالات».