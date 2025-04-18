«الأمراض النادرة» يستعرض العلاجات الجديدة ومستجدات التشخيص

انطلقت، أمس، في أبوظبي فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للأمراض النادرة 2025، وشهدت جلسات اليوم الأول مناقشة العلاجات الجديدة، ومستجدات التشخيص، والعلاج الجيني والخلوي، والأدوية الذكية، ودعم المرضى، إضافة إلى مناقشة أحدث الأبحاث والابتكارات في مجال الأمراض النادرة.

وتفصيلاً، يستمر المؤتمر أربعة أيام، ويشهد تنظيم أكثر من 50 جلسة، بحضور أكثر من 1500 شخص، ومشاركة أكثر من 160 متحدثاً متخصصاً في أمراض الجينات والأمراض النادرة، منهم 55 خبيراً دولياً من 24 دولة، لمناقشة أحدث التطورات في تشخيص الأمراض النادرة وعلاجها وأبحاثها.

وتدور نقاشات المتخصصين خلال أيام المؤتمر حول أمراض الدم الوراثي، ودمج أصحاب الهمم من ذوي الأمراض النادرة في الحياة الاجتماعية، والتغذية السليمة لهؤلاء المرضى، والتحديات النفسية والاجتماعية المصاحبة لتلك الأمراض، ودور الجمعيات الخيرية في دعم ذوي الأمراض النادرة، والأورام النادرة وأمراض العيون النادرة وأمراض المناعة، كما يقدم المؤتمر للمشاركين برامج تدريبية لتطوير مهارات التعامل للعاملين في القطاع الصحي والأهالي مع ذوي الأمراض النادرة.

وقال استشاري أمراض الجينات والوراثة رئيس المؤتمر، البروفيسور أيمن الحطاب: «يُمثل هذا المؤتمر منصة فريدة تجمع المتخصصين والمعنيين بالأمراض النادرة في مكان واحد للحصول على أحدث المعارف، وتبادل الخبرات، وتطوير الأبحاث، واستكشاف فرص تعاون جديدة، حيث نهدف إلى تحسين الرعاية وجودة الحياة للأفراد الذين يعانون أمراضاً نادرة في المنطقة وخارجها».

فيما قال رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر، الدكتور خالد مُسَلّم: «تتحمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبئاً أكبر من الأمراض النادرة، ويعكس هذا المؤتمر التزامنا الجماعي بمعالجة الثغرات في الرعاية والتشخيص والعلاج، من خلال العلم والابتكار والتعاون، نرسم مستقبلاً أفضل للمرضى المصابين بالأمراض النادرة»، مشدداً على أن المؤتمر يعتبر إنجازاً بارزاً في لتحسين الوعي، وتقديم الرعاية الصحية، وتحسين النتائج للمرضى المصابين بالأمراض النادرة في منطقة الشرق الأوسط شمال إفريقيا والعالم.

ويتضمن البرنامج العلمي للمؤتمر لهذا العام عرضاً لملخصات بحثية مُحكّمة، وسيتم خلال فعاليات المؤتمر تكريم الملخصات الفائزة وتقديمها في الجلسات العلمية، كما تم استعراض جهود المنشآت الصحية التي تقدم الرعاية لمرضى الأمراض الوراثة في الدولة عبر المشاركين.