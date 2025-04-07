«الصحة» تنظم برامج وفعاليات لدعم صحة الأمهات والمواليد

تنظم وزارة الصحة ووقاية المجتمع مجموعة من البرامج والأنشطة والفعاليات الميدانية لدعم صحة الأمهات والمواليد، وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي لعام 2025، الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية هذا العام تحت شعار «بداية صحية لمستقبل واعد»، للتركيز على أهمية تعزيز صحة الأمهات والمواليد وضمان مستقبل أكثر صحة للأجيال القادمة.

وأكدت الوزارة، في بيان صحافي، أمس، أن شعار يوم الصحة العالمي هذا العام يمثل فرصة مهمة لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دعم صحة الأم والطفل منذ اللحظة الأولى، وهو ما أولته دولة الإمارات اهتماماً محورياً بتعزيز صحة المرأة والطفل، من خلال البرامج الوطنية لصحة الأمومة والطفولة وصحة المواليد الشاملة والمتكاملة.

وأكد وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، الدكتور حسين الرند، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تسعى إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية للأمهات والمواليد، من خلال توظيف كل الإمكانات المتطورة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويلبي طموحات مئوية الإمارات 2071، لإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة والجاهزية للمشاركة في بناء مستقبل مستدام.

وأضاف: «لقد أولَت حكومة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، اهتماماً استثنائياً بالأمهات والأطفال في قلب سياساتها التنموية، إيماناً بأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل الوطن».