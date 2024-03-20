37 شركة صحية توقع عقود عمل مع 95 طالباً إماراتياً

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين توقيع 37 شركة صحية خاصة عقود عمل مع 95 مواطناً ومواطنة، وذلك بموجب «عقد عمل مواطن دارس»، وهو العقد الذي استحدثته الوزارة أخيراً، بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، حيث يتم إبرامه بين صاحب العمل والمواطن الملتحق بالدراسة، ضمن أحد البرامج المدعومة والمعتمدة من «نافس»، مشيرة إلى برنامج «نافس» لتطوير كوادر القطاع الصحي، الذي يحصل بموجبه المواطن على راتب شهري لا يقل عن 4000 درهم، بالتوازي مع تسجيله في أحد صناديق المعاشات المعتمدة في الدولة.

جاء ذلك خلال ثمانية أيام مفتوحة نظمتها الوزارة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، بدعم من «نافس»، وبمشاركة 100 شركة صحية خاصة في إطار تحفيز القطاع الخاص لاستقطاب الكفاءات الوطنية بموجب «عقد عمل مواطن دارس»، وبما يسهم في إنجاح جهود التوطين في القطاعات والوظائف المهارية والتخصصية.

ومن المقرر أن تقوم الشركات الصحية الموقعة مع المواطنين «عقد عمل المواطن الدارس» بتعديل هذا النوع من العقود بعد تخرجهم، إلى عقد عمل مواطن وفق النماذج المعتمدة لدى الوزارة، وتعديل مستوى رواتبهم بما يتوافق مع أنظمة الشركات في ذات المهن وبشرط ألا تقل مدة العقد بعد التعديل عن مدة الدراسة خلال مدة «عقد مواطن دارس» وفي مهنة بمجال التخصص نفسه.

وتشمل المهن التي يتدرب عليها المواطنون الذين وقعوا العقود كلاً من التمريض والصيدلة والتصوير الشعاعي والمختبرات الطبية والعلاج الفيزيائي، حيث سيشغلون المهن ذاتها لدى الشركات الصحية الموقعة معهم، ومن أبرزها «مستشفى إن إم سي رويال»، و«مستشفى برجيل»، و«مستشفى مردف الخاص»، و«أمانة فيليج للرعاية الصحية».

وأشادت وكيلة الوزارة لشؤون التوطين، عائشة بالحرفية، بالشركات الصحية التي وقعت العقود، داعية القطاع الصحي الخاص إلى «استثمار المميزات التي يوفرها هذا النوع من العقود، لاسيما من حيث دعم قدرة الشركات على الالتزام بمستهدفات التوطين السنوية المطلوبة، عبر احتساب أعداد المواطنين الدارسين المتعاقدين مع تلك الشركات ضمن نسب التوطين المستهدفة»، مشيرة إلى أن «هذا النوع من العقود يدعم استقطاب الكوادر الإماراتية من الطلبة الدارسين، من خلال منحهم فرصاً وظيفية في مجالات تخصصهم الأكاديمي، وتدعم تطورهم المهاري وخبراتهم العملية».

من جهته، قال أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام بطي المزروعي، إن «هذا النوع من العقود يدعم بشكل خاص ومميز منتسبي برنامج (تطوير كوادر القطاع الصحي) تحت مظلة (نافس)، حيث يسهم في خلق فرص لإكساب المواطن خبرة عملية نوعية أثناء الدراسة، ومن ثم تعديل هذه العقود إلى عقود عمل للمواطنين بعد تخرجهم، ما يرفع من نسبة توفير فرص عمل مضمونة بعد التخرج، الأمر الذي يمهد الطريق لرفد القطاع الطبي والصحي بكوادر مواطنة مؤهلة اكتسبت المهارة العملية والخبرة المطلوبة في الشركات ذاتها».

«تطوير كوادر القطاع الصحي»

يخضع منتسبو «تطوير كوادر القطاع الصحي» إلى برامج تدريبية متخصصة في مجالات التمريض، طب الطوارئ، إدارة المعلومات الصحية، علوم المختبرات الطبية، التصوير التشخيصي الطبي، الصيدلة، العلاج الطبيعي، التخدير، علوم المختبرات الطبية، ومساعد طبيب أسنان، وذلك في مؤسسات أكاديمية مرموقة، تشمل كليات التقنية العليا، كلية فاطمة للعلوم الصحية، جامعة الفجيرة، جامعة عجمان، جامعة الخليج الطبية، جامعة الشارقة، جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، جامعة أبوظبي، وكلية ليوا.