1200 مواطن ومواطنة ينضمون لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة في أبوظبي عن انضمام أكثر من 1200 مواطن ومواطنة لقطاع الرعاية الصحية في أبوظبي بعد ستة أشهر من تحديد الدائرة مستهدفات التوطين في القطاع، لتوفير فرص عمل جديدة للكوادر الوطنية.

وأسهم ذلك في زيادة الكوادر الوطنية العاملة في القطاع بنسبة 12% على أساس سنوي، وحققت أبوظبي تقدماً ملحوظاً في أهدافها المحددة لمعدلات استيعاب المواطنين الجامعيين.

وقال رئيس الدائرة، منصور إبراهيم المنصوري: إن «هذا الإنجاز يعكس جهودنا المستمرة لتحقيق مستهدفات التوطين في القطاع من خلال استبقاء وزيادة معدلات التوطين ضمن الكوادر الصحية والإدارية».

من جانبه، قال أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، غنام المزروعي: إن برنامج «نافس» يستهدف تأهيل 10 آلاف من الكوادر المواطنة خلال خمس سنوات من خلال برامج أكاديمية وتدريبية في تخصصات طبية وصحية مختارة.

وتشمل مستهدفات التوطين المهن الطبية، مثل الأطباء والكوادر التمريضية والمهن الصحية المساندة، والكوادر الإدارية التي تشمل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية والمحاسبة والمالية والشؤون القانونية وغيرها.