قبول 484 طبيباً متدرباً ضمن برامج "صحة أبوظبي" للتعليم الطبي

أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن قبول 484 طبيباً متدرباً في تخصصات طب الامتياز، طب الإقامة والزمالة وطب الأسنان والصيدلة السريرية، ضمن برامج الدائرة للتعليم الطبي، وبزيادة تقدر 12% مقارنة بالعام الماضي، وبذلك يصل عدد المتدربين الحاليين في البرنامج إلى 1412 متدرباً.

وطورت دائرة الصحة أبوظبي منظومة متميزة لبرامج التعليم الطبي تشمل شروطاً جديدة للتسجيل في البرامج تضمن إتاحة فرص تدريبية لجميع المتقدمين من مواطني دولة الامارات العربية المتحدة والخريجين من المقيمين في دولة الامارات والخريجين من جامعات خارج الدولة، كما قدمت الدائرة برامج طب الامتياز بمشاركة فعالة من القطاع الحكومي والخاص، حيث تم قبول 203 متدرب امتياز مقارنة بـ 196 متدرب العام الماضي.

وقال المدير التنفيذي لقطاع القوى العاملة الصحية في دائرة الصحة أبوظبي، الدكتور راشد عبيد السويدي: "تواصل دائرة الصحة أبوظبي جهودها لاستقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية والعالمية إلى القطاع الصحي من خلال توفير البرامج التعليمية والتدريبية وفق أفضل الممارسات العالمية. تسهم الكفاءات والخبرات المتميزة إلى جانب ما تتمتع به الإمارة من بنية تحتية متطورة ومنظومة رعاية صحية متقدمة في تحقيق أهداف الدائرة القائمة على ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للرعاية الصحية على مستوى العالم."

وأضاف السويدي: "نحرص في دائرة الصحة أبوظبي على مواصلة التعاون والعمل جنباً إلى جنب مع منشآت الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص في الإمارة لضمان توافر خدمات الرعاية في مختلف التخصصات وتسهيل الوصول إليها لكل من يحتاجها من أفراد المجتمع. لقد قمنا مؤخراً بإضافة تخصصات جديدة في طب جراحة الأطفال في مدينة الشيخ شخبوط الطبية وتخصصات دقيقة في الصيدلة السريرية في الامراض المعدية وبرنامج الزمالة في أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى كليفلاند كلينيك أبوظبي."