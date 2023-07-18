مستشفى الكويت بالشارقة يفتتح عيادة السكري والغدد الصماء

افتتح مستشفى الكويت بالشارقة عيادة السكري والغدد الصماء، التي تغطي مدينة الشارقة والمناطق المجاورة لها.

وأكدت مديرة المستشفى، عفراء سالم، أن افتتاح العيادة الجديدة يشكل إضافة نوعية للمستشفى، التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، لافتة إلى تقديم رعاية صحية عالية المستوى لمرضى السكر والغدد الصماء في مدينة الشارقة والمناطق المجاورة.

وأضافت أن داء السكري يعد من ضمن أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات والمؤسسات الصحية، نظراً لما يشكله من أخطار على الصحة العامة.

وذكر أخصائي السكر والغدد الصماء في المستشفى، الدكتور عمرو حازم، أن العيادة ستستقبل مراجعيها مرتين أسبوعياً، لتقديم الاستشارات لهم لإدارة مرض السكري.

وتابع أن العيادة تشخص وتعالج الاضطرابات الهرمونية وأمراض الغدد الدرقية واضطرابات الغدد الصماء التناسلية وأمراض الغدة النخامية والغدة الكظرية، إضافة إلى تقديم العلاج الهرموني التعويضي.

ويشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض التي تؤثر في كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم (الغلوكوز). وعلى الرغم من اختلاف سبب الإصابة بداء السكري بنوعيه، فهو يؤدي إلى زيادة مستوى السكر في الدم، وبالتالي إلى حدوث مشكلات صحية خطرة.

وتشمل حالات داء السكري المزمن النوعين الأول والثاني، حالات داء السكري القابلة للعلاج، مقدمات السكري والسكري الحملي، حيث تحدث مقدمات السكري عند زيادة مستويات السكر في الدم على المعدل الطبيعي، لكن هذه الزيادة لا تكون كبيرة بدرجة تجعلها تُشخَّص على أنها داء السكري.

كما يمكن أن تؤدي مقدمات السكري إلى الإصابة بالداء، ما لم تُتَّبع الخطوات اللازمة للوقاية منه.

وتقترن الإصابة بمرض السكري من النوعين الأول والثاني بالعديد من الأعراض، منها الشعور بالعطش أكثر من المعتاد، وكثرة التبول، وفقدان الوزن من دون سبب، ووجود كيتونات في البول (الكيتونات أحد النواتج الثانوية لتكسُّر العضلات والدهون الذي يحدث عندما لا يكون هناك ما يكفي من الأنسولين في الجسم، إضافة إلى الشعور بالتعب والضعف، والتقلبات المزاجية، والرؤية الضبابية، وبطء التئام القروح، والإصابة بكثير من حالات العدوى، مثل حالات عدوى اللثة والجلد والمهبل).