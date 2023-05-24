مبادرتان جديدتان للجمعية الوطنية للتصلب المتعدد

أطلقت الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد مبادرتين " أقوى مع MS " وبرنامج رحلتك نحو العلاج والتعافي من المرض التي تستهدف الأشخاص الذين تم تشخيصهم مؤخراً بالتصلب المتعدد وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتصلب المتعدد الذي يوافق 30 مايو من كل عام.

وتتمثل مبادرة "أقوى مع MS" حصص لياقة بدنية مجانية للأشخاص المتعايشين مع التصلب المتعدد إلى جانب أسرهم وأصدقائهم حيث تم تصميم البرنامج ليناسب جميع احتياجات المتعايشين مع التصلب المتعدد والمتمثلة بالصعوبات الحركية ويمكنهم من ممارسة التمارين حتى ممن يستخدموا الكراسي المتحركة.

و ركزت الجلسة الأولى على الأنشطة الحركية والقوة والتأمل واليوغا وتمارين التنفس الصحيح التي تستهدف تحسين لياقة القلب والأوعية الدموية والقوة ووظائف المثانة والأمعاء والجهد والحالات المزاجية والوظائف الإدراكية وكثافة العظام والمرونة ويمكن حجز الجلسات عبر الإنترنت على www.nationalmssociety.ae.

في حين تضمن برنامج " رحلتك نحو العلاج والتعافي من المرض" الذي يستهدف الأشخاص الذين تم تشخيصهم مؤخراً بالتصلب المتعدد ندوات تتيح لهم إمكانية التواصل مع الخبراء والمختصين بالتصلب المتعدد وذلك بالنظر إلى أن فترة التشخيص قد تكون في البداية حساسة ويحتاج فيها المريض إلى العناية المستمرة والتعرف فيها على أعراض المرض والدعم النفسي.

وستتيح هذه الندوات إمكانية التواصل مع المتخصصين الطبيين في العديد من المجالات باللغتين الإنجليزية والعربية ولا يقتصر توفر هذا الندوات على الأشخاص الموجودين في دولة الإمارات فقط وإنما في المنطقة كلها على نطاق أوسع.

وستشمل الجلسات أيضاً نصائح من شخصية رئيسية في المجتمع المحلي للتصلب المتعدد ومن أشخاص متعايشين مع المرض لتقديم نصائح عملية إلى جانب الاطلاع على أحدث الإرشادات الطبية.

وأكدت عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد المدير التنفيذي لبرنامج زراعة نخاع العظم في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية، الدكتورة فاطمة الكعبي أهمية اليوم العالمي للتصلب المتعدد والجهود التي تبذل لنشر الوعي حول المرض.

وأضافت: "تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة للمرة الأولى في هذه المناسبة العالمية وبإطلاقنا لمبادرتين جديدتين فإننا ندعم بشكل مباشر الأشخاص المتعايشين مع التصلب المتعدد."

وأكدت أنه من خلال برنامج "رحلتك نحو العلاج والتعافي من المرض " فإن ذلك سيمكًن الجمعية من تقديم الدعم الفوري واللازم والمباشر للأشخاص الذين تم تشخيصهم حديثاً بالمرض ليس فقط في الدولة بل على نطاق عالمي باعتبار أن هذه المرحلة هي مرحلة حساسة للمريض أما بالنسبة لمبادرة "أقوى مع MS" التي ستوفر الحصص المجانية للياقة البدنية والتي تهدف إلى تخفيف الأعراض المرتبطة بالأنشطة البدنية والحركية وتعتزم الجمعية تنظيم فعالية للمشي يوم 27 مايو في ياس مول حيث يمكن للراغبين التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالجمعية ومنصات التواصل الاجتماعي."